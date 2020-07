Ringo Starr feierte 80. Geburtstag mit Online-Show

Zudem ließ Starr eigene Aufnahmen, etwa die Solo-Hits „It Don‘t Come Easy“ und „Photograph“, abspielen. Zu den Beatles-Hits, die während der live übertragenen Party liefen, gehörten „Come Together,“ „All You Need is Love“ und „With A Little Help From My Friends“. Die Live-Show im Internet wurde von rund 130.000 Fans verfolgt.