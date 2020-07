Achtjähriges Mädchen in Atlanta erschossen

In der Nähe jenes Fast-Food-Restaurants in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, wo Mitte Juni der Afroamerikaner Rayshard Brooks von einem Polizisten erschossen wurde, ist am Sonntag ein achtjähriges Mädchen getötet worden. Secoriea Turner war mit ihrer Mutter und einem Freund im Auto nahe einer von Demonstranten illegal errichteten Straßensperre unterwegs, als Schüsse auf den Wagen abgegeben wurden. In derselben Nacht starb ein weiterer Mann bei einer anderen Schießerei unweit des Tatorts. Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms verurteilte die ausufernde Gewalt: „Genug ist genug!“