„Die Strafe gegen Hamilton war viel zu hart!“

„Die Strafe gegen Lewis Hamilton war viel zu hart. Die Stewarts waren ihm an diesem Wochenende nicht gut gesinnt.“ Krone-Formel-1-Experte Richard Köck nimmt sich in der Analyse des Chaos-Grand-Prix in Spielberg kein Blatt vor den Mund. Außerdem spricht Köck (im Video oben) mit Michael Fally über die Watschn für Ferrari, das Red-Bull-Drama und die Ausfallorgie.