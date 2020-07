Japan: Hunderttausende fliehen vor Überflutungen

Mehrere Todesopfer befürchtet

Bei 14 Menschen in einem Altersheim in dem von Überschwemmungen betroffenen Dorf Kuma in der Provinz Kumamoto sei „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert worden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag. Dies ist eine in Japan häufig benutzte Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird.