Die besten Karten für Urlaub im Inland

Infolge der Corona-Krise werden viele Österreicher heuer ihren Urlaub daheim verbringen. Um bei den vielen Ausflugszielen zu sparen, gibt es in den Bundesländern zahlreiche Angebote, mit denen etwa Familien Ermäßigungen und Rabatte erhalten. „Nach zwei bis drei Ausflügen hat sich die Karte schon rentiert“, sagt Marion Boda, Geschäftsführerin der Niederösterreich Card. Heuer gab es im Vorverkauf ein Plus von 30 Prozent. Wegen Corona sind die Verkäufe dann eingebrochen. Nun besteht wieder gute Nachfrage. Das Angebot kostet 63 Euro für Erwachsene, eine Verlängerung 58 Euro. Jugendliche unter 16 zahlen in der ersten Saison 32 Euro. Beliebte Ausflugsziele sind z. B. die Raxseilbahn oder das Stift Melk.