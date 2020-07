Doppeltes Jubiläum der Radstädter Legenden

Der Zufall wollt e es so, dass Josefa „Putzi“ Frandl-Crotty und Hannes Reichelt an einem 5. Juli auf die Welt kamen. Morgen, Sonntag, feiern die Ski-Legenden des SC Radstadt ein besonderes Jubiläum: „Putzi“ wird stolze 90, Reichelt 40. Ein Treffen ist freilich nicht möglich: Reichelt stößt daheim im Pongau an, Frandl in Littleton (USA). Sie ist 1960 nach Amerika ausgewandert.