Pkw-Lenker rutschte über Straßenböschung

Die musste sich allerdings erst zum Unfallort durchkämpfen. Ein unbekannter Lenker hatte die Ausfahrt der Feuerwehr nämlich zugeparkt! „Jeder Mensch in Not wünscht sich eine rasche Hilfe ohne Zeitverzögerung und kein Mensch hat es verdient warten zu müssen, nur aufgrund dessen, da andere Personen offensichtlich die Grundlagen der StVO nicht akzeptieren wollen. Dank der Fahrkenntnisse unserer Einsatzfahrer gelang es uns trotzdem so schnell wie möglich am Einsatzort einzutreffen“, heißt es von der Feuerwehr.