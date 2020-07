Ärztin warnt vor „Welle psychischer Erkrankungen“

Diese zweite Welle wird laut Schmidt in Abhängigkeit von den weiteren Beschränkungen erst einige Monate zeitverzögert sichtbar werden: „Covid-19 macht einsam und kann viele wichtige Lebensbereiche wie das Arbeitsleben beeinflussen. Daher ist es zentral, dass wir uns auf das vorbereiten, was da auf uns zurollt“, so die stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Bonn, die in Österreich mit der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) zum Thema psychische Erkrankungen in der Coronakrise zusammenarbeitet.