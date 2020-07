Silberstein-Nachfolger verstärkt Doskozil-Team

Schwarz befürchtet einen neuerlichen Tiefpunkt in der österreichischen Politikkultur: „Wir alle haben 2017 erlebt, wozu Paul Pöchhacker imstande ist.“ Gemeinsam mit Silberstein habe er eine „nie da gewesene Schmutzkübel-Kampagne orchestriert“. Sie befürchtet nun eine „Fortsetzung dieser Negativkampagnen“, die in der Politik keinen Platz hätten. „Von der Bundes-SPÖ wurde Pöchhacker geschasst, von Doskozil wieder auf die politische Bühne zurückgeholt“, schimpft Schwarz: „Doskozil fällt seiner Partei wieder einmal mit voller Wucht in den Rücken!“