Silberstein: „Für Kurz bin ich leibhaftiger Dämon“

„Ich bin für Kurz, was Soros für Orban ist“

Silberstein schreibt von Dämonisierungsmethoden, wie sie Viktor Orban in Ungarn gegen den US-Milliardär George Soros nutze. „Ich bin jetzt für Kurz, was Soros für Orban ist - der leibhaftige Dämon“, sieht sich der Israeli in einer Opferrolle. Neben der Religion habe er eines mit Soros gemein: Ihre Namen würden als „Synonym für Schlechtes“ verwendet. Das diene sowohl in Österreich als auch in Ungarn schlechten Zwecken.