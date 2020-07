Polizei Gleisdorf fahndet nach unbekanntem Dieb

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Langfinger, der in der Oststeiermark auf Beutezug geht. Zuletzt stahl er am 6. Juni um die Mittagszeit in zwei Geschäften in Gleisdorf sechs Flaschen Whisky, die er in seiner Bauchtasche unauffällig aus dem Geschäft gebracht hatte.