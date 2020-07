Zum Schutz vor Wolf: „Alptracker“ für Schafe

68.000 Schafe weiden friedlich auf Tirols Almen – Tendenz steigend. „Doch jetzt droht uns der Wolf den positiven Trend wegzufressen“, erklärte VP-LA Hermann Kuenz am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung. Das sei bitter, weil die Zahl der Viehhalter in Tirol insgesamt zurückgehe.