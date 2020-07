Ex-F1-Star verunglückt: Rührende Ferrari-Botschaft

Ferrari will mit einem besonderen Schriftzug auf seinen roten Formel-1-Rennwagen ein Zeichen der Unterstützung für den verunglückten Alessandro Zanardi senden. Wie die Scuderia mitteilte, tragen die Autos von Vettel und Charles Leclerc beim Neustart in Österreich an diesem Wochenende in Spielberg die Botschaft „#ForzaAlex“.