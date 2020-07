UNO-City soll für über 100 Mio. € saniert werden

Das Vienna International Centre - kurz VIC, auch bekannt als UNO-City - in Wien-Donaustadt soll „in den kommenden Jahren“ erneut saniert werden, wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstagabend ankündigte. Für das „Großprojekt“ sei ein Budget in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen. Zudem sollen 1,5 Millionen Euro an ein Menschenrechtszentrum in Graz fließen.