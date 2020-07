Heißes Duell um das Bürgermeisteramt in Liezen

Sowohl die rote Stadtchefin Roswitha Glashüttner als auch der schwarze Triumphator und „Vize“ Egon Gojer stellen den Anspruch auf das Bürgermeisteramt. Die Ausgangslage ist denkbar spannend: Die ÖVP, die am Wahlsonntag vier Mandate zugelegt hatte, besetzt nun zehn Plätze im neuen Stadtparlament, die leicht „gerupfte“ SPÖ elf Sitze. FPÖ, Grüne, Liste Liezen und Liste Lieb stellen jeweils einen Gemeinderat. Die Stadtroten brauchen also zwei Partner, um weiterregieren zu dürfen, die gestärkte ÖVP drei der anderen Parteien, um den Bürgermeistersessel in der Ennstaler Bezirksstadt einnehmen zu können.