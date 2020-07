Schwappt zweite Welle bald auf Österreich über?

Zweite Welle überrollt erste teilweise

Etwas anders ist die Situation in den USA oder in Schweden, wo bekanntlich ein deutlich weniger rigider Eindämmungskurs gefahren wurde. Thurner: „Dort fährt die zweite Welle sozusagen in die erste Welle hinein oder drüber.“ Das liegt daran, dass es dort immer relativ viele Fälle gab und die Zahlen in den vergangenen Wochen auch nicht so stark zurückgegangen sind. Diese Staaten erscheinen im Ampelsystem nun auch rot (mehr als zehn Fälle pro 10.000 Einwohner). Dazu kommen in dieser Kategorie auch beispielsweise noch die Republik Moldau, Saudi-Arabien und der Oman, Südafrika und eine Reihe südamerikanischer Länder.