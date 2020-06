Umweltskandale: Nun brannte Mülldeponie

In der Industrieregion rund um die russische Großstadt Norilsk in der Nähe des Nordpolarmeeres häufen sich derzeit die Umweltskandale. Nach der Katastrophe mit 21.000 Tonnen ausgelaufenem Öl sowie der Entsorgung hochgiftiger Flüssigabfälle (siehe Video oben) geriet am Montag eine Mülldeponie in Brand.