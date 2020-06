Nach der Wahl: Wo nun die Partnersuche beginnt

Wechsel in Widon möglich

Spannend ist die Ausgangslage auch in Wildon, wo nach einer turbulenten Periode Karl Kowald (ÖVP) Helmut Walch (SPÖ) ablösen könnte. In Mitterdorf an der Raab halten ÖVP und SPÖ bei jeweils sieben Mandaten, der Grüne Thomas Unger ist das Zünglein an der Waage. In Hart bei Graz sind gleich sechs Parteien im Gemeinderat, stärkste Kraft ist die Bürgerliste unter Ortschef Jakob Frey. In Liezen hat die SPÖ unter Roswitha Glasthüttner die „Absolute“ verloren. Und in Neumarkt benötigt die ÖVP unter Bürgermeister Josef Maier künftig nur noch einen (statt bisher zwei) Partner.