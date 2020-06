Daniela Katzenberger genießt oben ohne die Sonne

Die Paparazzi seien schuld daran, dass sie sich am Strand in ihrer Wahlheimat Mallorca nicht oben ohne in die Sonne legen könne, erklärte Daniela Katzenberger erst letzte Woche und zeigte , dass sie daher momentan alles andere als nahtlos braun ist. Wie gut, dass die „Katze“ da einen Ausweg gefunden hat - und zwar am heimischen Pool.