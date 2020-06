Beim Belvedere: Bier-Genuss in Restaurantbrauerei

Nach der Corona-Krise läuft das Geschäft wieder gut an, erzählt das freundliche Personal. Regelmäßig gibt es auch Reservierungen von großen Gruppen. Kein Wunder, bietet die Speisekarte doch etwas für jeden Geschmack. Vor allem Bierliebhaber sind hier an der richtigen Stelle. In vielen Gerichten findet sich der Gerstensaft wieder. So wird neben einer Kürbiscremesuppe mit gerösteten Kernen und steirischem Kernöl (4,50 Euro) oder einer kräftigen Tafelspitzbouillon mit Leberknödel oder Frittaten (4,20 Euro) auch eine Bierbrezensuppe mit Kresse und Obershaube (5,20 Euro) kredenzt.