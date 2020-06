Gemeindewahl: Das sind die wichtigsten Ergebnisse

Die ÖVP dürfte der große Gewinner der steirischen Gemeinderatswahlen am Sonntag - den ersten in Zeiten von Corona - sein: Nach Auszählung von 284 von 285 Gemeinden gewann die ÖVP landesweit dazu, die SPÖ blieb gleich, die Blauen verloren in vielen Kommunen, die kleinen Parteien KPÖ, Grüne und NEOS legten zu. Wermutstropfen: Eine um rund zehn Prozentpunkte gesunkene Wahlbeteiligung trotz Wahlkartenrekord.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.