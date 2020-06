Weißhaidinger bei Top-Meeting in St. Pölten 2.!

Lukas Weißhaidinger hat sich am Samstag beim Austrian-Top-Meeting der Leichtathleten in St. Pölten im Diskuswurf nur dem Slowenen Kristjan Ceh geschlagen geben müssen! Der U23-Europameister gewann mit 67,19 m, der WM-Dritte Weißhaidinger kam auf 64,27. Nach drei Test-Meetings mit konstant sehr weiten Würfen brachte es Weißhaidinger am Samstag nicht auf den Punkt.