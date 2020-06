Grazer haben seit acht Monaten kein Wasser

Wassernotstand - und das in der steirischen Landeshauptstadt. Seit mehreren Monaten sitzen die Bewohner einer Sackstraße in Straßgang auf dem Trockenen. Die Hausbrunnen sind versiegt, die Anbindung an das städtische Versorgungsnetz scheitert am Geld. Das wertvolle Nass muss so mühsam herangekarrt werden.