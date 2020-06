Riskantes Überholmanöver löste Straßensperre aus

Die PKW-Lenkerin war am Freitagvormittag auf der S36 in Richtung St. Michael unterwegs - auf Höhe des EInkauszentrums Arena in Fohnsdorf konnte sie am Beginn einer Baustelle ein Überholmanöver nicht mehr abschließen und musste stark abbremsen. Der überholte 20-jährige PKW-Lenker aus dem Bezirk Murau bremste ebenfalls stark ab und wich leicht nach rechts aus. Ein nachfolgender 40-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte auf den Pannenstreifen auszuweichen. Dabei kollidierte er mit dem Auto des 20-Jährigen.