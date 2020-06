Ex-Star schimpft: Thiem „naiv, nur Bälle im Kopf“

„Man muss sich schon an den Kopf fassen und sich fragen, was sich ein Zverev, ein Thiem und noch viele andere Spieler bei solch einem Auftritt gedacht haben. Victor Troicki ist ja sogar mit seiner schwangeren Frau angereist. Mit gesundem Menschenverstand hätte man das doch nicht gemacht“, schimpfte der 42-jährige Kiefer in einem Interview mit t-online.