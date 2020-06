Positiver Corona-Test! Dritter Spieler infiziert

Jetzt hat es den dritten Tennis-Profi, der bei der Adria Tour von Novak Djokovic mitspielte, erwischt: Der Serbe Viktor Troicki, der an der ersten Station in Belgrad teilgenommen hatte, wurde nach eigenen Angaben positiv auf das Virus getestet. (Im Video oben sehen Sie bei „Krone oder Kasperl“, was Peter Moizi, Tennis-Experte und stellvertretender Sportchef der Kronen Zeitung, zum Corona-Aufreger im Tennissport zu sagen hatte.)