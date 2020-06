Thiem gewinnt erstes Turnier nach der Corona-Pause

Thiem hatte unmittelbar vor seinem Finalerfolg gegen den Weltranglisten-32. Krajinovic in seiner abschließenden Gruppenpartie den Bulgaren Grigor Dimitrow 4:3(2),4:3(6) bezwungen. Am Samstag war er mit Siegen gegen Damir Dzumhur (Aufgabe nach 2:0) und Dusan Lajovic in drei Sätzen erfolgreich in das Einladungsturnier gestartet.