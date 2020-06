Abflug! ÖSV-Star Schwarz segelt fast 50 Meter weit

Flug-Training stand auf dem Programm. Damit der ohnehin schon so vielseitige Kärntner noch mehr zu unserem Parade-Allrounder wird. Die Trainer rund um Marko Pfeifer und Paul Schwarzacher leisteten beim Bau des Sprungs, den auch Schwarz-Teamkollege Adrian Pertl „bezwang“, ganze Arbeit. „Vielleicht war ich damals in Bansko ein wenig überrascht vom Sprung“, weiß Schwarz. „Und solche Trainings helfen mir, um für die Abfahrten noch mehr bereit zu sein. Man kriegt Gefühl und Vertrauen, Übung macht halt den Meister.“ Von genau so einem Meister hatte sich Schwarz übrigens für die bis zu 50 Meter weiten Sprünge entscheidende Ratschläge geholt: „Mothl Mayer gab mir in den letzten Tagen viele Tipps. Die wollte ich umsetzen, und das ist auch ganz gut gelungen.“