Das Beach-Comeback lässt auf mehr hoffen

Seit dem Abgang des Majors nach Wien, ist Klagenfurt von der Beach-Landkarte verschwunden. Am heutigen Freitag steigt im Sportpark der früheren „Beachvolleyball-Hauptstadt“ zumindest ein Vorrunden-Turnier des „Champions Cups“. „Es ist ein Zeichen, dass in Klagenfurt wieder etwas passieren soll“, meint Österreichs Beach-Referent Christian Lick. Das bestätigt Lokalmatador Xandi Huber: „Hoffentlich ist es nur der Startschuss. Ein Turnier wäre genial - egal ob national oder international.“ In den letzten Jahren gab es immer wieder Überlegungen, das frühere Top-Event in kleinerer Form aufleben zu lassen.