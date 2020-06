Gestohlenes Geld wurde gleich wieder verspielt

Keine Sekunde zögerte der 54-Jährige, als er die Geldbörse auf einem Parkplatz in Melk gefunden hatte. Er nahm sie an sich, setzte sich in sein Auto und fuhr damit zur Tankstelle nach Loosdorf. Dort nutzte er die Bankomatkarte, die sich samt PIN-Code in der Geldbörse befand, und hob einen vierstelligen Euro-Betrag ab. Die Freude über die ergaunerte Summe währte aber nur kurz. Denn der 54-Jährige spazierte ins gegenüberliegende Lokal und verspielte dort in kürzester Zeit die Hälfte des Geldes.