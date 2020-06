„Gefahr wird in Österreich massiv unterschätzt“

Glasklare Worte hat der Wirtschaftssoziologe Bernhard Kittel zur nach wie vor schwelenden Corona-Krise in Österreich gefunden. In einem Vortrag gab der Forscher am Dienstag zu bedenken, dass der derzeitige Umgang mit dem Thema teilweise „nonchalant“, also nachlässig, sei. „Das Weiterbestehen der Gefahr wird derzeit in Österreich massiv unterschätzt“, so Kittel, der auch vor den wirtschaftlichen Folgen eines eventuellen zweiten Lockdowns warnte.