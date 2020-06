Schock-Tod von Liz Hurleys Millionär-Ex Steve Bing

„Großer Gatsby“ mit Vaterschaftsklagen

Um den US-Millionär ranken sich viele Legenden. Gelebt haben soll er wie der „große Gatsby“ aus dem berühmten Roman. Als er 1990 für eine Nacht ins Hotel Bel-Air eincheckte, soll es ihm so gut gefallen haben, dass er neun Jahre blieb. Seinen Reichtum stellte er aber nie zur Schau und fuhr in Jeans und Hawaii-Hemden in einem Lincoln Baujahr 1997 durch Los Angeles.