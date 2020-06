Haslauer sieht Corona-Situation „gut im Griff“

Haslauer sprach am Montagabend in der „ZiB 2“ von einem „Schuss vor den Bug“. Man sehe, dass „die Gefahr noch nicht gebannt ist“. Aber es sei gelungen, die Infektionskette effizient zu unterbrechen. Die trotz Corona stattfindenden Salzburger Festspiele seien eine „Gratwanderung“. Aber es werde alles - über die gesetzlichen Vorgaben hinaus - getan, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, so Haslauer.