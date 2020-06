Dank Inzinger Ringer Olympische Spiele im Blick

Team der Flüchtlinge

Der junge Iraker, der für Österreich 2019 bereits Bronze bei der Junioren-EM holte, darf bei Olympia noch nicht für Rot-weiß-rot starten. Aber das IOC nahm ihn in das Flüchtlingsteam auf und unterstützt ihn auch finanziell auf seinem Weg nach Tokio. Im Juni kommenden Jahres entscheidet sich, ob er sich schon seinen großen Traum von einem Olympia-Start in der Klasse bis 67 Kilogramm erfüllen kann. Wenn nicht, klappt es vielleicht 2024 in Paris - dann aber für Österreich.