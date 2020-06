Revitalisierung der Ortskerne als Konjunkturschub

Es ist nicht nur ein Face-Lifting, sondern eine schwere Operation. Der Vergleich der Dorfkernerneuerung mit der Medizin ist nicht so absurd, denn in beiden Fällen kann neues Leben begründet werden. Wie beispielsweise in Silz. Das in der Gemeinde 2004 gestartete Pilotprojekt der Ortskernrevitalisierung ist bis heute das umfangreichste seiner Art. Nicht zuletzt deshalb besuchten gestern LH Günther Platter und LR Johannes Tratter das schick renovierte „Klösterle“ in Silz, um die Revitalisierung als wichtigen Teil des Konjunkturanschubes für Gemeinden zu bewerben. „Wir tun alles, um die Konjunktur wieder anzukurbeln“, versicherte der Oberste des Landes, „die Gemeinden spielen dabei eine ganz wichtige Rolle“.