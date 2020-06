Rosenkrieg zwischen den einstigen Ibiza-Spezis

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ordnet seiner kruden Opferlamm-Theorie alles unter. Dafür opfert er auch seinen Ibiza-Spezi. Johann Gudenus war jahrzehntelang einer der engsten Vertrauten von Heinz-Christian Strache, der auch als dessen politischer Ziehvater gilt. Gemeinsam gingen sie durch dick und dünn und reisten auch nach Moskau, um eine „Vereinbarung über Zusammenwirken und Kooperation“ mit der Kreml-Partei Einiges Russland zu unterzeichnen. Nun ist alles aus und vorbei. Was Anfang der 1990er-Jahre in der Burschenschaft Vandalia begann, endet in einer wüsten Schlammschlacht.