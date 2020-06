Indien: Zahl der Corona-Toten schießt in die Höhe

Allein Neu-Delhi verzeichnete am Mittwoch einen Rekordanstieg von 400 Todesfällen. Damit starben in der Hauptstadt bereits 1800 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Wie viele der neuen Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden aufgetreten waren und wie viele erst mit mehreren Tagen Verspätung registriert wurden, ist allerdings nicht klar. Die Metropole Mumbai meldete ebenfalls einen starken Anstieg der Todesfallzahl von bisher 862 auf mehr als 3100. Als Begründung nannten die Behörden einen Berechnungsfehler.