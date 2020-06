Grill-Chaoten sorgen für Einsatz der Polizei

Schilder reichen scheinbar nicht aus! Die Anrainer in St. Margarethen trauten ihren Augen und Nasen kaum, als bereits am Donnerstag und Freitag vergangener Woche wieder einige unbelehrbare Hobby-Brutzler das beschauliche Donauufer wie in den Jahren zuvor in ein Rauchschwaden umwobenes Grillplatzl umfunktionierten.