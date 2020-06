Uni Graz setzt etliche Aufnahmeprüfungen aus

Für das Studium Molekularbiologie (in Kooperation mit der TU Graz) wird die Aufnahmeprüfung wie geplant (am 1. September 2020) in Präsenz stattfinden, ebenso für Psychologie (österreichweiter Termin am 25. August 2020) und das Masterstudium Pharmazie (am 26. August 2020). Es zeichne sich bereits ab, dass in etlichen Bereichen die Kapazitäten nicht überschritten werden, hieß es vonseiten der Pressestelle der steirischen Hochschule. Sollten schließlich dennoch mehr Bewerbungen als Interessenten vorliegen, werde zur Eindämmung des Coronavirus die eigentliche Aufnahmeprüfung in Rechtswissenschaften in Form einer schriftlichen Textbearbeitung durchgeführt werden. Für Biologie und Pharmazie soll es dann eine weitere Online-Prüfung geben.