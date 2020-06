Ibiza: ÖVP/Grüne lehnen Original-Video vorerst ab

Auch die Verfahrensrichterin Ilse Huber und der Verfahrensanwalt Andreas Joklik, die gemeinsam mit Sobotka vor die Journalisten getreten waren, verteidigten die Entscheidung, die man sich „sehr genau angeschaut“ habe. Joklik zufolge galt es, zwei Stränge zu trennen, nämlich das Strafrecht und die Verfahrensordnung. Und bei beidem habe es Bedenken gegeben. Er glaube aber in Anlehnung an Bundespräsident Alexander Van der Bellen „an die Schönheit der Verfahrensordnung“, so Joklik: „Wir werden das Problem lösen.“ Auch Huber merkte an, dass sich über Gesetzesauslegungen „immer streiten“ lasse, hier sei die Sache aber relativ eindeutig. Als Vertreter der Justiz nahm Sektionschef Christian Pilnacek am Treffen teil.