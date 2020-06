Der Krise im Tourismus buchstäblich davonlaufen

Strampeln, um Versäumtes nachzuholen

Mit der wörtlich passenden Kampagne der Tirolwerbung „Es geht Bergauf“ als Grundschub setzt man in Imst aber auch weiterhin auf das Pferd, das früher Drahtesel genannt wurde. Und das „E“ davor spiele immer eine größere Rolle. Im Bestreben, das Image einer Rad-Destination weiter auszubauen, nahm man für die Pedale erneut viel Geld in die Hand und eröffnete die Gurgltal-, die Almen- und die Tschirgantrunde neu. Eine erste Orientierung, wie die Corona-Sommersaison anläuft, wird man auch in Imst Ende Juni haben. Und die Touristiker werden sehen, ob sie auf das richtige Pferd gesetzt haben. Optimismus sei jedenfalls angesagt.