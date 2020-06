Ein Happy End für „Whoopie“

Die ehemalige Streunerhündin aus dem Ausland war vor 26 Tagen auf dem Kraigerberg mit Brustgeschirr und Schleppleine entlaufen. Wie sie überlebt und was sie alles erlebt hat, das weiß nur „Whoopie“ allein. „Auf jeden Fall ist es ein Vorteil, das die Hündin früher auf der Straße gelebt hat und es viel geregnet hat. Wenn Hunde so lange unterwegs sind, dann fallen sie in ihren Instinkt zurück und werden scheu. Unsere Suchhunde haben das Gebiet gut eingegrenzt“, erklärt Alexandra Grunow von K9. Auf jeden Fall dürfte dann doch der Hunger die Hündin in die Küche des Bauernhofes getrieben haben.