Penny Lane in Liverpool Zielscheibe von Protesten

In Großbritannien sind die Anti-Rassismus-Proteste auch an der durch den gleichnamigen Beatles-Hit „Penny Lane“ berühmt gewordenen Straße in der Hafenstadt Liverpool nicht spurlos vorübergegangen. Vier Straßenschilder der Penny Lane wurden mit Farbbomben beworfen bzw. mit Farbe besprüht und mussten am Freitag gereinigt werden. An eine Mauer hatte jemand „Penny war ein Sklavenhändler“ geschrieben, auf eine andere jemand das Wort „Rassist“ gesprüht.