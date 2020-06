50 Euro für Geschenke: Vatertag kurbelt Handel an

Am kommenden Sonntag wird in Österreich der Vatertag gefeiert. Für den Tiroler Handel ein wichtiger Tag, da sich immer mehr Menschen für diesen Anlass auf die Suche nach einem passenden Präsent machen. „Der Vatertag hat über die vergangenen Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen. Für viele Handelsbereiche ist er ein wichtiger Umsatzbringer geworden“, betont Martin Wetscher, Obmann des Tiroler Handels, und ergänzt: „Diesen zusätzlichen Impuls können wir auf dem Weg zurück zur Normalität nach der Corona-Krise gut gebrauchen.“