Tirol will „infizierte“ Wirtschaft wieder stärken

Plus bei den Exporten

Im ersten Halbjahr 2019 erwirtschaftete Tirol ein Exportvolumen von mehr als 6,6 Milliarden € (+3,4%). Zudem konnten im Vorjahr 2912 Unternehmensgründungen – um 96 mehr als 2018 – verzeichnet und 4738 Arbeitsplätze abgesichert oder neu geschaffen werden. „Am internationalen Markt waren wir in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Für heuer wird weltweit ein deutlicher, Corona-bedingter Einbruch der Wirtschaftsleistung erwartet – so auch in Tirol. Wir wollen aber gezielte Akzente setzen, um zu alter Stärke zu gelangen“, meint Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf.