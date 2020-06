Verfolgungsjagd endet nach 60 Kilometern mit Crash

Zum vierten Mal hat es in der Nacht auf Donnerstag einen „Aktion scharf“ gegen Raser in Oberösterreich gegeben. Den Vogel schoss dabei ein arbeitsloser 18-jähriger Rumäne ab, der sich mit fünf Polizeistreifen eine 60 Kilometer weite Verfolgungsjagd lieferte, die erst in Schlögen mit einem Unfall endete.