5. Damen-Major im Golf wegen Coronavirus abgesagt

Die Umstände für eine „sichere Veranstaltung“ seien nicht gegeben, hieß es am Dienstag. Das British Open der Frauen in Schottland ist trotz der Corona-Probleme immer noch vom 20. bis 23. August angesetzt. Die restlichen drei Majors - ANA Inspiration, PGA Championship und die US Open - sind nach hinten verschoben worden.