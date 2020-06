Therapiehof in Niederösterreich steht vor dem Aus

Auf dem Therapiehof von Felicitas Grübl in Bischofstetten (NÖ) werden behinderte und verhaltensauffällige Kinder mithilfe von Pferden, Hunden und Co. in ihrer Entwicklung gefördert. Doch coronabedingt droht dem „Kindertierkreis Artemis“ jetzt das Aus! Futterkosten und Miete können nicht mehr bezahlt werden.