Ab 2021: Für 3 Euro pro Tag durch das ganze Land

Zu dem Projekt, das das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln um einen Euro pro Tag in einem Bundesland, um zwei Euro in zwei und um drei Euro täglich durch ganz Österreich vorsieht, hatte es bisher geheißen, dass es eventuell in Stufen eingeführt werde. Als erster Schritt war ein Ticket - das die Grünen „1-2-3-Österreich-Ticket“ nannten - für je ein Bundesland angedacht worden.