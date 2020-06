Infrastruktur-Ausbau läuft trotz Sparstift

Von Amstetten bis Zwettl laufen die Bauarbeiten im Straßen- und Bahnnetz mit Volldampf. 1,023 Milliarden Euro werden dafür in die Baubranche gepumpt. Neue Park-&-Ride-Plätze samt Bahnhofsmodernisierungen, die Planungen der Europa-Spange und teure Umfahrungen, wie zum Beispiel in Wieselburg, sollen die Rezession abfedern. Sinnbildlich dafür stürzte gestern eine Brücke der Umleitung in Petzenkirchen ein. Verletzte gab es dabei nach ersten Meldungen der Einsatzkräfte nicht zu beklagen.